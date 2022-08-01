【國安立法】警國安處啟用微信官方賬號，方便市民舉報

《經濟通通訊社１日專訊》警方國安處今日起啟用微信官方賬號，方便市民透過不同平台提

供與國家安全相關的資料或舉報。

警方表示，國安處舉報熱線用作接收與國家安全相關的情報，包括文字、相片、錄音或錄像

，不設回覆，亦不適用於作一般報案或其他非國家安全案件的舉報。（ｈｙ）

