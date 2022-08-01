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01/08/2022 11:46

【國安立法】警國安處啟用微信官方賬號，方便市民舉報

　　《經濟通通訊社１日專訊》警方國安處今日起啟用微信官方賬號，方便市民透過不同平台提
供與國家安全相關的資料或舉報。
　　警方表示，國安處舉報熱線用作接收與國家安全相關的情報，包括文字、相片、錄音或錄像
，不設回覆，亦不適用於作一般報案或其他非國家安全案件的舉報。（ｈｙ）

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