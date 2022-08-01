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01/08/2022 12:39

【企業盈警】中國順客隆料中期虧損擴大至最多１６００萬人幣

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國順客隆（００９７４）預期，截至今年６月底止中期，錄得
虧損１３００萬元（人民幣．下同）至１６００萬元，去年同期錄得虧損１１９４﹒６萬元。
　　該集團指，虧損增加主要由於經濟形勢及新冠疫情的影響，集團零售店租金及管理費收入按
年減少２８０萬元；及因減少凍肉等項目補貼，集團收到的政府補貼較去年同期減少約１９８萬
元。（ｈｙ）

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