【新冠肺炎】２２個月女嬰情況惡化今午離世，轉交死因裁判官跟進

《經濟通通訊社１日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，東區醫院兒

科２２個月女嬰由於情況惡化，今日中午１２時５６分離世，當局向其家人慰問，轉交死因裁判

官跟進。

劉家獻表示，另有一宗個案，涉３５個月大男童，７月２９日發燒送往私家醫院，曾出現６

次抽筋，轉仁濟醫院急症室，處方抗抽筋藥，ＣＴ值２２﹒６，送往兒童深切治療部，當局處方

藥物後已退燒，腦掃瞄正常，情況穩定。



＊新增６宗死亡個案＊



劉家獻表示，昨日新增６宗死亡個案，涉４男２女，年齡介乎５２至８４歲，非院舍，１人

完成３針，４人完成２針，１人無打針。８４歲男已打２針，有長期病、高血壓、乙型肝炎帶菌

、腸癌，心有起搏器，７月２３日快測陽性，翌日前往指定診所，昨日在家中不醒人事，送往瑪

麗醫院急症室搶救後離世；７０歲女，要插胃喉、長期卧床，７月１７日開始咳嗽、有痰，快測

陽性，前往指定診所後送威爾斯親王醫院，情況惡化昨日離世；５８歲女，無打針，是乙型肝炎

帶菌者，有糖尿病、肝硬化、長期血小板低，７月１５日快測陽性，沒有看醫生，７月３０日家

人認為她身體弱將其送急症室，情況惡化不治；８４歲男已打２針，有認知障礙、行動不便，亦

有糖尿病、高血壓和心律不正等問題，兩星期曾確診，當時沒有看醫生和食藥，７月２７日前往

急症室，其後情況惡化離世。

７５歲男子，有長期病患，高血壓、高血脂、糖尿病、心律不正、慢性肺阻。７月２３日到

急症，呼吸有困難、心率快、嘔，入院後情況差，３月曾確診，今次入院後有帶病毒，情況不斷

惡化至昨離世；７月２５日離世病人，他當日正上班，同事發現其不省人事召救護車，急救無效

。法醫解剖發現新冠呈陽性。他去世前一星期快測陽性，沒有看醫生及食藥，一周後上班，未料

突然 暈倒。衞生署資料指，病人突然過世未必與新冠有關。



＊醫院數字增加呼籲打針＊



劉家獻指，醫院數字不斷增加，如確診病人多，重症死亡病人會增多，而如何減重症死亡是

需要做的事，包括已提及多次的「打針」。他又呼籲，無論病徵如何輕微，只要是屬於能食藥的

群組，包括６０歲以下有長期病患人士及６０歲以上病人，都應求醫。（ｈｙ）

