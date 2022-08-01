【新冠肺炎】醫管局：陪產及照顧者檢測須持４８小時核酸陰性證明

《經濟通通訊社１日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，醫管局將更
新陪產人士及照顧者檢測要求。為進一步防範院內感染，即日起，所有陪產人士，無論是否康復
者，都要提交４８小時核酸陰性證明。他呼籲陪產人士，如孕婦懷孕達３７周，應開始定期核酸
，如嬰兒比預產期早出生，陪產人士要在２４小時內補回核酸檢測。
至於長期在醫院陪伴病人的照顧者，須每星期進行兩次核酸檢測。（ｈｙ）
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