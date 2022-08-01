【美鷹加息】信安資管：明年上半年或現衰退，第二季或掉頭減息

《環富通基金頻道１日專訊》聯儲局７月份的議息會議上，一致決定加息７５點子，指標利

率升至２﹒５％。對此，信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉指，面對持續上升的整體

通脹數字，及依然相對穩健的就業市場，跟從市場數據，聯儲局別無選擇再次較大程度上調利率

。聯儲局今次的加息步伐，是１９８０年代初期以來最快的一次。



＊整體通脹有機會見頂回落，或開始放慢加息步伐＊



在９月份議息會議前，將會有各兩個通脹及勞動市場報告發布，未來貨幣政策走向仍然高度

不確定，聯儲局主席鮑威爾強調，若果通脹數字持續向上，不排除另一次較大幅度加息的可能；

但基於油價及食品價格近月出現回調，整體通脹數字有機會見頂回落，同時間，通脹預期相對受

控，聯儲局有機會開始放慢加息步伐，９月或加息５０點子，第四季再加兩次２５點子，指標利

率年底前或升至３﹒５％水平。

雖然會議聲明承認支出和生產已經開始走弱，但局方仍然看好經濟，特別強調勞動力市場表

現強勁。鮑威爾不認為美國經濟目前已經出現衰退，同一時間，他繼續堅持經濟「軟著陸」的可

能，並指出雖然經濟可能放緩，但實現價格穩定並不一定需要出現經濟衰退。臨近加息周期的尾

聲，經濟衰退風險的憂慮或會顯著升溫。踏入下半年後公布的一系列數據反映，美國經濟衰退風

險正在上升。



＊三個月與十年期債息季內或倒掛，衰退周期或歷時４季＊



陳曉蓉指，被視為衰退前瞻性指標的十年期與兩年期息差目前倒掛超過２０個基點，倒掛程

度是超過２０年來最深；反映短期融資成本與長期回報關係的三個月與十年期息差，雖然未出現

倒掛，亦進一步收窄至大約４０個基點，隨著聯儲局年內再次加息，兩者最快季內有機會出現倒

掛；伴隨緊縮貨幣政策效用的顯現，及環球經濟顯著放緩，經濟衰退風險或於明年初顯著上升，

美國經濟在明年上半年出現衰退是基本預測。一旦通脹依然居高不下，聯儲局不能減緩緊縮政策

，美國經濟衰退的時間有機會進一步提早出現。

一旦經濟真正出現衰退，聯儲局有機會於明年第二季再次下調利率。不過，礙於通脹走勢及

衰退程度較為輕微，聯儲局未必可以一如以往的衰退周期，大幅度減息至少５００個基點，或將

指標利率下調至接近零的水平，以致經濟較長時間處於衰退當中，今次的衰退周期或歷時３至４

個季度。經濟衰退或將引發價格明顯調整，因此，明年底前，美國通脹有望重返較接近政策目標

水平。（ｗａ）

