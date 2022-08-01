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即市新聞

01/08/2022 11:27

【美鷹加息】富達：經濟下行風險愈見明顯，惟或被迫續採緊縮政策

　　《環富通基金頻道１日專訊》一如市場預期，聯儲局於７月再次加息０﹒７５厘，這是自
８０年代初期伏克爾（Ｐａｕｌ　Ｖｏｌｃｋｅｒ）擔任美國聯儲局主席以來該局最激進的連續
加息。通脹持續高於市場預期，與持續強勁的就業市場是影響這次聯儲局決議的主要因素，記者
會上主席鮑威爾對再次加息０﹒７５厘持開放態度，但強調短期經濟數據的重要性，同時表示未
來的利率決策將改以每次會議決議模式，較不依賴前瞻指引。
　
＊勞動市場走強供應壓力緩解，不排除下次再加０﹒７５厘＊
　
　　富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，聯儲局集中抑制通脹，導致
進一步加息機率仍高。經濟下行風險愈見明顯，未來數周至數月將逐步從硬數據中反映。然而，
在勞動市場持續走強、供應壓力些許緩解的前提下，聯儲局將繼續觀察後續的實質硬數據走向，
預期或被迫繼續採取積極的緊縮政策，不排除下次會議進一步加息０﹒７５厘。
　　聯儲局快速且激進的緊縮政策帶來一定風險，促使經濟硬著陸的可能性。認同目前市場對於
聯儲局這次加息周期至最終利率為３﹒２５％的預期，然而目前經濟數據出現矛盾訊號，信心面
的軟數據呈現經濟衰退，勞動市場的實體數據則展現韌性。短期利率走向的不確定性，加上就業
市場沒有明顯放緩，預期聯儲局仍將透過貨幣政策來降低通脹，增添未來經濟的不確定性。
　
＊短期對股票及信用資產審慎，資金外流正常毋須恐慌＊
　
　　有鑑於聯儲局緊縮政策可能導致經濟明顯放緩，對於短期無論是股票或信用資產的配置，維
持審慎看法，對較長存續期則抱正面看法。
　　為應對通脹，聯儲局今年內多次加息，美息上升加上美匯強勢，驅使資金由港元回流美元市
場，在聯繫匯率制度下，當資金流出港元體系並觸發７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證時，金
管局便會著手穩定港美匯率。過往的加息周期亦出現類似情況，２０１７年金管局多次買入港元
，令港元銀行體系由２０１７年９月約２５００億，下跌至２０１９年時約５４０億，從而推高
港元利率，令港美匯率穩定於７﹒７５至７﹒８５的區間。
　　這次聯儲局加息相對迅速，繼６月及７月加息０﹒７５厘後，聯儲局對本年再次加息
０﹒７５厘持開放態度。隨著美國繼續加息，資金外流屬正常現象，投資者毋須過分恐慌，並可
持續留意銀行體系結餘變化，現時本港銀行體系資金仍然充裕。（ｗａ）

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