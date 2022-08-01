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01/08/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶３０點子，報６﹒７４６７兩連跌

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４６７，較
上個交易日跌３０點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒７４３７。
　　根據國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）執董會５月完成的ＳＤＲ定值審查，新的特別提款權
（ＳＤＲ）貨幣籃子於今日生效，人民幣權重由１０﹒９２％上調至１２﹒２８％，升幅為
１﹒３６個百分點；美元權重由４１﹒７３％上調至４３﹒３８％，歐元、日圓和英鎊權重分別
由３０﹒９３％、８﹒３３％和８﹒０９％下調至２９﹒３１％、７﹒５９％和７﹒４４％，人
民幣權重仍保持第３位。
　　投資者觀望通脹觸頂，料聯儲局加快結束加息周期，美元上周五（２９日）跌至３周低位，
兌日圓出現２年來最大跌幅。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４６７　　＋３０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８８８０　＋１４１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０５５２　＋３９８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５９５　　　＋４﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２０９３　　＋１０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０７１　－１２５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２３８４　　－７１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８８２４　　－５９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０７９９　＋１６２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２６５４　　　－８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９７　　　－３﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒２２７２　－１１８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４５９５　　＋８４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒２６００　　＋８４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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