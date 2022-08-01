【聚焦人幣】人幣中間價貶３０點子，報６﹒７４６７兩連跌

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４６７，較

上個交易日跌３０點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒７４３７。

根據國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）執董會５月完成的ＳＤＲ定值審查，新的特別提款權

（ＳＤＲ）貨幣籃子於今日生效，人民幣權重由１０﹒９２％上調至１２﹒２８％，升幅為

１﹒３６個百分點；美元權重由４１﹒７３％上調至４３﹒３８％，歐元、日圓和英鎊權重分別

由３０﹒９３％、８﹒３３％和８﹒０９％下調至２９﹒３１％、７﹒５９％和７﹒４４％，人

民幣權重仍保持第３位。

投資者觀望通脹觸頂，料聯儲局加快結束加息周期，美元上周五（２９日）跌至３周低位，

兌日圓出現２年來最大跌幅。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７４６７ ＋３０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８８８０ ＋１４１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０５５２ ＋３９８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５９５ ＋４﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒２０９３ ＋１０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０７１ －１２５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２３８４ －７１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８８２４ －５９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０７９９ ＋１６２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２６５４ －８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９７ －３﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒２２７２ －１１８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４５９５ ＋８４﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒２６００ ＋８４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

