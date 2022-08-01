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01/08/2022 09:04

【國務會議】李克強：繼續推動消費，延續免徵新能源汽車購置稅

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國務院總理李克強７月２９日主持召開的國
務院常務會議，部署進一步擴需求舉措，推動消費繼續成為經濟主拉動力。除個別地區外，限購
地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制。打通二手車流通堵點。延續免徵新能源汽車購置
稅政策。支持剛性和改善性住房需求。鼓勵地方對綠色智能家電等予以適度補貼。積極發展數字
消費。
　
＊督促地方加快專項債使用，投向交通、能源、物流、農業農村等＊
　
　　會議指出，一是發揮有效投資對經濟恢復發展的關鍵性作用。投資要注重有效性，既及時果
斷決策實施、不貽誤時機，又不搞大水漫灌、不能「蘿蔔快了不洗泥」。加快中央預算內投資項
目實施，督促地方加快專項債使用。以市場化方式用好政策性開發性金融工具，支持的項目要符
合「十四五」等規劃，既利當前又惠長遠，主要投向交通、能源、物流、農業農村等基礎設施和
新型基礎設施，不得用於土地儲備和彌補地方財政收支缺口等。項目要條件成熟、有效益、能盡
快發揮作用，競爭性產業要完全靠市場化發展。有效投資重要項目協調機制要繼續高效運轉，開
闢綠色通道、實行並聯審批，依法依規加快辦理用地用能環評等手續，在確保工程質量前提下在
三季度盡快形成更多實物工作量。
　　二是推動消費繼續成為經濟主拉動力。除個別地區外，限購地區要逐步增加汽車增量指標數
量、放寬購車人員資格限制。打通二手車流通堵點。延續免徵新能源汽車購置稅政策。支持剛性
和改善性住房需求。鼓勵地方對綠色智能家電、綠色建材等予以適度補貼或貸款貼息。加快線上
線下消費融合，積極發展數字消費。深入落實餐飲、零售、旅遊、交通運輸等困難行業扶持政策
，全面延續服務業增值稅加計抵減，確保應享盡享，幫扶服務業市場主體渡過難關、支撐消費。
　
＊確保全年糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上＊
　
　　會議指出，當前中國物價總體平穩，這在全球普遍高通脹下實屬不易。今年夏糧產量創歷史
新高，要毫不松懈抓好秋糧這個糧食生產大頭，確保全年糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上。要
壓實責任，不誤農時落實晚稻和晚秋糧食種植面積。加強化肥等農資供應和田間管理，有效防範
旱澇、病蟲害等災害。早稻和秋糧要保質保量歸倉，鼓勵多元市場主體入市收購。及時？動稻穀
最低收購價，保障種糧農民收益。今夏中央財政再發放一次農資補貼，地方政府予以配套。對稻
穀集中育秧中心建設給予財政金融支持，以利推廣雙季稻。
　　會議指出，當前正值「七下八上」防汛關鍵期，局地持續高溫，要繼續抓實防災減災工作，
保障人民群眾生命財產安全。

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