【大國博弈】美國眾議院議長佩洛西出訪亞洲，未提會停留台灣

《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院議長佩洛西啟程展開亞洲訪問行程，地點包括新加坡

、馬來西亞、南韓和日本，但未有提及台灣。同行的包括眾議院外交事務委員會主席米克斯等，

合共６人。此行重點將在於印度太平洋地區的共同安全、經濟夥伴關係和民主治理。

佩洛西表示，代表團訪問亞洲，是要重申美國對區內盟友和夥伴的承諾堅定不移，會在到訪

的４個國家舉行高級別會議，討論在共同利益和價值方面進一步合作，包括和平與安全、新冠疫

情、經貿、人權和民主管治等。

新加坡外交部公布，佩洛西率領的代表團將在星期一至星期二（８月１－２日）到訪，將會

同總統哈莉瑪和總理李顯龍會面；日本傳媒預料，佩洛西會在星期三（８月３日）或之前到訪當

地，聽取臨時國會悼念前首相安倍晉三的演說。

佩洛西出訪前，一直以安全為由拒絕透露行程；報道指，台灣被列為暫定行程。國家主席習

近平日前與美國總統拜登通話時警告，中方絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間，玩火

者必自焚，解放軍亦表明不會坐視不管。



＊解放軍多個戰區舉行演習＊



解放軍上周六（７月２９日）在台灣海峽舉行了實彈軍事演習。演習在台灣對面的福建省沿

海地區進行。當地海事安全機構發布航行警告稱，演習在福建平潭附近附近舉行。平潭距離台灣

新竹約１３０公里。

另外，東部戰區海軍航空兵近日舉行半夜對抗空戰訓練。幾架戰機午夜由浙東一個機場升空

後，模擬在低空突破敵方的地面防空火力，直撲訓練空域。成功驅離目標後，飛行員在相應位置

警戒巡邏。報道指，訓練瞄準未來戰場，提高飛行員全時域作戰能力。

解放軍空軍新聞發言人申進科表示，解放軍多型戰機繞飛台灣，錘煉提升維護國家主權和領

土完整的能力，強調空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。



＊瑞士警告：若中國大陸犯台，瑞士將跟隨歐盟制裁＊



瑞士經濟秘書處（ＳＥＣＯ）總監伊奈興表示，如果中國大陸入侵台灣，一貫持中立原則的

瑞士將跟隨歐盟對中國採取的任何懲罰措施。

伊奈興指出，對中國大陸的制裁將比對俄羅斯的制裁嚴厲得多，因為經濟關係更加密切，歐

盟、美國以及瑞士的討論因而會比對俄羅斯的討論更多，但強調希望永遠不會走到這一步。

（ｊｔ）

