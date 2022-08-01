【中概焦點】阿里或遭除牌，專家：要為美資市場「政治化」做準備

《經濟通通訊社１日專訊》７月２９日，阿里巴巴被美國證監會列入「預摘牌」名單，股價

在紐交所大跌１１％。在２０２１年美國《外國公司問責法》生效後，在美國上市的多家中企被

美方以審計原因列入美股「預摘牌」名單，內地專家認為中概股需要為未來美國資本市場愈發「

政治化」的趨勢做好準備。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新７月３１日接受《環球時報》採訪時表示，此前中

國企業熱衷赴歐美資本市場上市，主要是因為歐美市場制度成熟，市場容量大，尤其是美國資本

市場對於創業型且未盈利的公司具有較高的認可度，通常會給予較高的估值。因此，一些正在成

長中、在財務上尚未達到在內地上市要求的公司比較熱衷於在美國上市。這有利於中國企業接軌

全球成熟的管理制度，開拓全球市場。

董登新表示，在美國上市風險不斷加大的情況下中概股回歸是大勢所趨。符合條件的中概股

回歸港股是首選，其次是回歸Ａ股。董登新認為，中概股去留很大程度上取決於中美監管間的合

作，但美國資本市場「政治化」趨勢需要中概股對此做好充足心理準備。



＊中概股選擇回港雙重主要上市＊



截至７月底，美國證監會已將１５９家中概股列入「欲摘牌」名單中。《華爾街日報》報道

稱，《外國公司問責法》２０２１年生效後，美國可以禁止那些審計公司連續三年不接受美國審

計監督機構檢查的公司的證券交易。

７月２６日，阿里巴巴宣布申請在香港實現雙重主要上市。目前美國監管政策的不確定性，

正在威脅阿里在內的所有中概股。而在香港實現「雙重主要上市」則能大大減少潛在風險。在阿

里巴巴宣布決定後，２７日在納斯達克上市的金山雲也申請在香港雙重主要上市。

據統計，港交所至少有超過１０家中概股已經完成或正在申請轉換為雙重主要上市。近期在

港交所掛牌的中概股，絕大多數選擇與阿里一樣的雙重主要上市方式，包括貝殼、知乎、塗鴉智

能和名創優品等。

中金公司研究部的分析師認為，選擇在香港雙重主要上市，頭部優質企業不僅可以享受納入

港股通所帶來的豐富流動性，也可保證在海外極端摘牌情境下主上市地位不受損。



＊新加坡吸引中企ＩＰＯ＊



另外，據《彭博》報道稱，新加坡關注中國企業上市以對沖風險。新交所新股市場多年來萎

縮的情況可能會很快結束，因為將有更多為降低中美政治風險的中概股，及東南亞的獨角獸企業

（估值超過１０億美元的初創公司）尋求在新加坡上市融資。

新加坡交易所全球銷售及拓展部主管保得勝表示，未來五年內，新交所每年可能會有３０到

４０家首次和二次上市－－是自２０１７年以來平均每年約１３家上市的兩倍多。保得勝還稱，

新交所正在與中國和東南亞的１００多家公司談判溝通，涵蓋金融科技、消費科技類、地產投資

信托等領域。

２０２１年，有８家公司在新交所上市。今年４月２８日，揚子江金融控股有限公司在新交

所上市。蔚來５月２０日正式在新加坡二次上市，其新交所上市的股票將完全可與紐交所上市的

美國存托憑證互換。（ｊｔ）

