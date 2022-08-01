【大國博弈】傳美國再收緊對華晶片設備出口限制，台積電恐受牽連

《經濟通通訊社１日專訊》美國政府早前已禁止製造商在未經許可的情況下，向中國晶片公

司出售可用於製造１０納米及以下晶片的多數設備。據《彭博》引述美國兩家主要設備供應商報

道，美國擬再次收緊對中國獲取晶片製造設備的限制。

半導體設備製造商Ｌａｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ執行長Ｔｉｍ Ａｒｃｈｅｒ表示，目前美國

政府已將限制擴大至１４納米或更先進的晶片生產設備，相關限制將不限於中芯國際

（００９８１）（滬：６８８９８１），亦可能包括其他在中國運營的代工晶片製造廠，包括台

積電旗下公司。Ａｒｃｈｅｒ指，新規針對的是代工廠，而不包括存儲晶片。另一製造商ＫＬＡ

亦證實已收到美國政府通知，又指對公司的業務沒有重大影響。

美國商務部表示，正收緊針對中國的出口政策，但沒有具體說明晶片種類。報道引述知情人

士稱，在過去兩周所有美國半導體設備製造商均收到商務部信件，要求製造商不要向中國供應用

於１４納米或以下的晶片製造設備，信件在一定程度反映了拜登政府試圖對中國採取強硬態度，

不過商務部已拒絕了大部分出口１４納米或以下設備的許可證，因此對財務影響不大。（ｊｔ）

