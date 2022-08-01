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01/08/2022 09:11

【數據解讀】統計局：７月市場需求釋放不足，高耗能行業景氣度低

　　《經濟通通訊社１日專訊》內地７月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，低於市
場預期的５０﹒４％，比上月下降１﹒２個百分點，降至臨界點以下。統計局服務業調查中心高
級統計師趙慶河解讀指，７月份，受傳統生產淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣度走低
等因素影響，製造業ＰＭＩ降至４９％。
　　調查的２１個行業中，有１０個行業ＰＭＩ位於擴張區間，其中農副食品加工、食品及酒飲
料精製茶、專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業ＰＭＩ高於５２﹒０％，連續兩個月
保持擴張，產需持續恢復。紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能
行業ＰＭＩ繼續位於收縮區間，明顯低於製造業總體水平，是本月ＰＭＩ回落的主要因素之一。
　
＊原材料採購價格和產品出廠價格顯著回落＊
　
　　受石油、煤炭、鐵礦石等國際大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出
廠價格指數分別為４０﹒４％和４０﹒１％，比上月下降１１﹒６和６﹒２個百分點。其中，黑
色金屬冶煉及壓延加工業兩個價格指數在調查行業中最低，原材料採購價格和產品出廠價格顯著
回落。由於價格水平大幅波動，部分企業觀望情緒加重，採購意願減弱，本月採購量指數為
４８﹒９％，比上月下降２﹒２個百分點。
　
＊生產指數和新訂單指數均收縮＊
　
　　近期中國經濟發展的內外部環境更趨復雜嚴峻，企業生產經營持續承壓，市場預期受到一定
影響，生產經營活動預期指數為５２﹒０％，比上月下降３﹒２個百分點，繼續位於擴張區間。
從行業情況看，農副食品加工、專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預
期指數位於５９﹒０％以上較高景氣區間，行業市場預期總體穩定；而紡織業、石油煤炭及其他
燃料加工業和黑色金屬冶煉及壓延加工業均連續４個月位於收縮區間，相關企業對行業發展前景
信心不足。
　　此外，本月製造業供需在６月份快速釋放後有所回落，生產指數和新訂單指數分別為
４９﹒８％和４８﹒５％，比上月下降３﹒０和１﹒９個百分點，均位於收縮區間。調查結果顯
示，反映市場需求不足的企業佔比連續４個月上升，本月超過五成，市場需求不足是當前製造業
企業面臨的主要困難，製造業發展恢復基礎尚需穩固。（ｗｌ）

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