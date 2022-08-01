【數據解讀】統計局：７月服務業持續恢復，航運、住宿等需求釋放

《經濟通通訊社１日專訊》內地７月非製造業商務活動指數為５３﹒８％，比上月下降

０﹒９個百分點，仍位於擴張區間，非製造業連續兩個月恢復性增長。統計局服務業調查中心高

級統計師趙慶河解讀指，７月份，服務業商務活動指數為５２﹒８％，比上月回落１﹒５個百分

點，繼續保持在擴張區間，表明在一系列穩增長促消費政策措施帶動下，服務業持續恢復。

調查的２１個行業中，有１６個行業商務活動指數位於擴張區間，其中航空運輸、住宿、餐

飲、生態保護及公共設施管理等行業高於６０﹒０％，前期受抑制的消費需求持續釋放，相關行

業業務量繼續較快恢復。同時，保險、租賃及商務服務、居民服務等行業商務活動指數均有所回

落，且位於收縮區間，行業市場活躍度偏弱。從市場預期看，業務活動預期指數為５８﹒８％，

繼續位於較高景氣區間，調查的全部行業業務活動預期指數均連續兩個月位於臨界點以上，服務

業企業信心普遍回升。

建築業擴張加快。建築業商務活動指數為５９﹒２％，高於上月２﹒６個百分點，建築業生

產活動有所加快。從行業情況看，土木工程建築業商務活動指數、新訂單指數和從業人員指數分

別為５８﹒１％、５１﹒８％和５１﹒９％，比上月上升０﹒２、１﹒６和１﹒０個百分點，表

明基礎設施項目建設加快推進，市場需求有所回升，企業用工繼續增加，行業有望保持平穩增長

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