【聚焦數據】７月財新製造業ＰＭＩ降至５０﹒４，顯著低預期

《經濟通通訊社１日專訊》內地６月製造業供需在疫情後快速釋放後，７月受進入傳統生產

淡季、疫情小幅反彈等因素影響，製造業修復節奏放緩。今日公布的７月財新中國製造業採購經

理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒４，低於６月１﹒３個百分點，仍位於擴張區間，顯示製造業景氣

狀況繼續改善，但修復速度放緩，且顯著低於市場早前預期的５１﹒５。

這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的７月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒０，

回落１﹒２個百分點，在６月短暫擴張後重回收縮區間。

從分項指數看，７月製造業生產指數和新訂單指數均在擴張區間回落，顯示製造業供需恢復

速度放緩。受訪企業反映，需求相對疲弱、疫情影響持續，疊加停電等因素，共同制約了產出增

長。分類數據顯示，消費品和投資品新訂單增加，但中間品類新訂單減少。外需相對穩定，７月

新出口訂單指數延續了６月的擴張趨勢，但幅度略小。



＊就業指數跌至逾兩年低，出廠價格指數降幅擴大＊



７月製造業就業指數錄得２０２０年５月以來最低。調查顯示，用工收縮與企業削減成本、

銷售低迷、員工自願離職後沒有填補空缺有關。受益於部分大宗商品價格下降，７月製造業購進

價格指數在擴張區間大幅回落，降至年內最低；銷售端受需求疲軟抑制較大，出廠價格指數連續

第三個月低於榮枯線，降幅擴大，不過消費品出廠價格上升。

受供應商庫存和人手短缺、近期散發疫情等影響，７月供應商交貨時間指數再次跌至榮枯線

以下。由於新增業務相對較少，企業有足夠產能處理積壓訂單，７月積壓業務量連續第二個月下

降。

部分企業囤積近期價格下跌的大宗商品，原材料採購量略有增加，原材料庫存指數在擴張區

間上升。由於向客戶發貨，以及因需求疲軟而不願增加庫存，產成品庫存指數仍處於收縮區間，

但降幅收窄。



＊企業盈利面臨挑戰，市場對經濟前景擔憂＊



７月製造業企業仍維持樂觀態度，但出於對需求疲弱和疫情反彈的擔憂，生產經營預期指數

略有回落。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，７月疫情形勢向好和管控措施放鬆，助力製造業景氣度持

續恢復，但恢復基礎尚不牢固。供給和需求持續改善，供強需弱格局維持；就業市場反饋有所遲

滯，仍處於收縮區間；成本端穩中有升，收費端繼續下降，企業盈利面臨挑戰；市場樂觀情緒維

持，但對經濟前景亦有擔憂。

在他看來，二季度主要宏觀經濟指標顯示，此輪疫情對經濟的短期衝擊已經逐步消退，三季

度將是經濟修復的重要窗口期。中央已經明確不會出台超大規模刺激措施，加快現有政策落地見

效是更為務實的選擇。此外，就業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力

度、提高補助發放和臨時救助水平，應是施策重點。（ｗｌ）

