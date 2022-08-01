【人行操作】人行連續４日２０億逆回購利率持平，淨回籠３０億

《經濟通通訊社１日專訊》人民銀行連續第四日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回

購操作，中標利率持平２﹒１０％，今日有５０億元逆回購到期，淨回籠３０億元。

本周公開市場有１６０億元７天期逆回購到期，其中，周一、周二各有５０億７天期逆回購

到期，周三至周五各有２０億７天期逆回購到期。（ｃｔ）

