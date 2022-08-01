【恒大困局】內媒：恒大物業或將引入國企

《經濟通通訊社１日專訊》據《（財聯社》報道，恒大物業新任董事會主席段勝利今日首次

召集公司中高層開會，會上提及恒大物業將引入國企。

恒大物業１３４億元（人民幣．下同）存款被強制執行事項，早前公布初步調查結果。中國

恒大（０３３３３）、恒大物業７月２２日共同公告，這筆大額存款質押後被相關銀行強制執行

，是因為作為存單質押後，貸款資金流向恒大集團，用於集團的營運和償還境內外債務，暫時未

發現個人侵佔資金、中飽私囊。

中國恒大表示，這筆１３４億元的質押保證金涉及三組存單質押。至於所涉及的協力廠商公

司，恒大在相關公告中並未作出說明。

中國恒大稱，其執行董事兼行政總裁夏海鈞、執行董事兼財務長潘大榮，以及子公司恒大集

團有限公司執行總裁柯鵬參與了上述安排，鑒於此，董事會決議要求上述人士辭任相關職務。

在夏海鈞和潘大榮辭職後，由劉振獲和錢程接任中國恒大執行董事，二人同為３６歲，現任

中國恒大副總裁。另外，夏海鈞的行政總裁職位，將由現任執行董事肖恩接任。

恒大物業也有高管要為之前的行為負責。恒大物業董事會主席甄立濤，執行董事趙長龍、安

麗紅，被要求辭任在公司的職務。恒大物業董事會主席一職，將由段勝利接任。

對於這筆１３４億資金的後續安排，中國恒大在公告中表示，正商討償還上述質押所涉及款

項的方案，主要通過轉讓資產給恒大物業抵消相關款項。在有關償還方案落實後，會發出進一步

公告。（ｃｔ）

