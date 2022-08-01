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即市新聞

01/08/2022 14:23

【內房困局】陽光城瀉４％，控股股東所持５％公司股份被司法凍結

　　《經濟通通訊社１日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）上周五（２９日）發布公告稱
，控股股東陽光集團、控股股東全資子公司東方信隆、控股股東一致行動人康田實業所持公司大
約５％的已發行股份被北京和福州的法院分別司法凍結。陽光集團本次涉及股份
１３５３０﹒７８萬股，東方信隆本次涉及股份４４１２﹒４２萬股，康田實業本次涉及股份
３０７４﹒７３萬股，合計涉及股份２﹒１億股。
　　陽光城午後續瀉４﹒４％，現報２﹒１９元。
　
＊再為子公司提供１﹒６億擔保，累計擔保額遠超淨資產＊
　
　　公司同日公布，陽光城集團持有５１％權益的子公司廣州市百耀欣光房地產有限公司接受興
業銀行（滬：６０１１６６）廣州海珠支行提供不超過３﹒１３億元（人民幣．下同）的融資，
期限不超過２０２４年１月３０日。作為擔保條件，以廣州市百耀欣光名下項目土地及在建工程
提供抵押，陽光城按權益比例對廣州市百耀欣光該筆融資提供連帶責任保證擔保，即陽光城為廣
州市百耀欣光提供１﹒５９億元的連帶責任保證擔保，並按４９％比例對廣州市百耀欣光提供差
額補足義務，廣東蘭園控股有限公司為陽光城提供反擔保。
　　截至目前，陽光城及控股子公司對參股公司提供擔保實際發生擔保金額為２８５﹒５６億元
，佔最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產１５６﹒９７％。陽光城及控股子公司為其他資
產負債率超過７０％的控股子公司提供擔保實際發生擔保金額為４６１﹒６７億元，佔最近一期
經審計合併報表歸屬母公司淨資產２５３﹒７８％。（ｗｌ）

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