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01/08/2022 08:13

【聚焦數據】７月中國官方製造業ＰＭＩ降至４９％，低預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》國家統計局公布，７月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為
４９％，低於市場預期的５０﹒４％，比上月下降１﹒２個百分點，位於臨界點以下。
　　７月份，非製造業商務活動指數為５３﹒８％，比上月下降０﹒９個百分點，仍位於擴張區
間，非製造業連續兩個月恢復性增長。
　　７月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５２﹒５％，比上月下降１﹒６個百分點，仍高於臨界點，
表明中國企業生產經營總體繼續恢復性擴張。
　　統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河認為，總體上看，中國經濟景氣水平有所回落，恢
復基礎尚需穩固。
　
＊製造業景氣水平有所回落＊
　　
　　從企業規模看，大、中型企業ＰＭＩ分別為４９﹒８％和４８﹒５％，比上月下降０﹒４和
２﹒８個百分點，降至臨界點以下；小型企業ＰＭＩ為４７﹒９％，比上月下降０﹒７個百分點
，仍低於臨界點。
　　生產指數為４９﹒８％，比上月下降３﹒０個百分點，降至臨界點以下，表明製造業生產活
動有所放緩。
　　新訂單指數為４８﹒５％，比上月下降１﹒９個百分點，降至臨界點以下，表明製造業市場
需求有所回落。
　　原材料庫存指數為４７﹒９％，比上月下降０﹒２個百分點，表明製造業主要原材料庫存量
繼續減少。
　　從業人員指數為４８﹒６％，比上月下降０﹒１個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有
下降。
　
＊非製造業連續兩個月恢復性增長＊
　
　　７月份，非製造業商務活動指數為５３﹒８％，比上月下降０﹒９個百分點，仍位於擴張區
間，非製造業連續兩個月恢復性增長。
　　從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、電信廣播電視及衛星傳輸服務、生態保
護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於５５﹒０％以上較高景氣區間；資本
市場服務、保險、房地產、租賃及商務服務等行業商務活動指數低於臨界點。
　　新訂單指數為４９﹒７％，比上月下降３﹒５個百分點，降至臨界點以下，表明非製造業市
場需求有所放緩。（ｃｔ）

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