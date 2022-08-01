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01/08/2022 14:39

【新冠肺炎】台灣新增逾１﹒６３萬宗本土病例，錄三個月新低

　　《經濟通通訊社１日專訊》台灣疫情指揮中心１日公布，台灣新增１６５８４宗新冠病毒確
診病例，分別為１６３５２例本土病例及２３２例境外輸入病例，本土病例錄得４月３０日以來
的三個月新低。另新增中症８例和重症３１例，錄得３６例死亡個案。
　　中心表示，目前病例數仍持續緩降，每周降幅越來越小，疫情處於平穩階段。（ｄｗ）

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