【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ遜預期添逆風，惟入財政權衡觀察期

【ＦＯＣＵＳ】需求、需求、需求。受上海復工復產提振的官方製造業ＰＭＩ，時隔一個月

意外重回收縮區間，遠遜市場預期。中央政治局７月底「宏觀政策要在擴大需求上積極作為」言

猶在耳，最新數據似再折射需求端積弱難返。值得留意的是，鑒於最高層已明確淡化全年增長目

標，中國料進入財政權衡觀察期。



＊生產指數、新訂單指數復收縮＊



國統局周日（３１日）公布，７月製造業ＰＭＩ錄４９（預期：５０﹒３），按月挫

１﹒２個百分點。分項看，生產指數、新訂單指數（反映內需變化）雙雙重陷收縮；生產經營活

動預期指數（反映未來３個月信）、在手訂單（反映已承接但尚未交付），更雙雙錄２０２０年

３月以來最低，齊顯示上海解封效應如曇花一現。

再看連續１６個月萎縮的新出口訂單指數（反映外需變化），看起來跟今年來頻頻超預

期表現的出口數據（除４月外）背道而馳，但隨著全球集裝箱運費連續１０周下行，留意６月錄

得歷史新高的貿易順差（９７９﹒４１億美元）在７月會否驟然縮水。

製造業復甦基礎欠穩，非製造業商務活動亦戰戰兢兢。其中，服務業、房屋建築業的新

訂單指數雙雙錄收縮，顯示開發商忙於確保爛尾樓復工及交付，７月住宅新開工面積繼６月反彈

後恐再跌穿萬平方米。



＊此前三輪強刺激，如今俱無影＊



局部疫情此起彼落、地產業未走出惡性循環、下半年出口大概率放緩、地方政府財力捉

襟見肘－－逆風環繞之下，相比此前三輪強刺激，決策層迄今態度更顯審慎。

回想２００８年金融海嘯時，中央祭出四萬億刺激及默許地方融資平台野蠻生長；

２０１５年，股樓匯危機共振，棚改貨幣化橫空出世；２０２０年，隨著武漢史無前例封城，中

央祭出萬億特別國債發行。

但面對中國頂級智囊、北京大學國家發展研究院院長姚洋近日疾呼，應把「社會面清零

」變成「社會活動面清零」、開放國際旅行、盡快承認和改正「三條紅線」的錯誤，以及多位經

濟學家呼籲發行特別國債提振內需，今次被視作下半年政策定調的中央政治局會議，卻既無提及

特別國債發行，又無涉房地產三條紅線鬆綁，更無疫情防控措施調整。



＊事關金融穩定根基，擴表謹慎＊



相反，會議首次明確淡化全年５﹒５％增長目標，改稱「力爭實現最好結果」，暗示超

預期的強刺激無影，何解？玄機就在「綜合看、系統看、長遠看，特別要從政治上看、算政治帳

」。

面對外有美國利率尚未見頂，內有消費物價中樞抬升，此時若大踩油門、大開水喉，無

疑將動搖北京最在意的金融穩定根基，尤其是對擴大中央政府資產負債表慎之又慎。

不過，恒大重組方案再次失約、房地產危機尚未滅火、消費者信心跌至記錄最低，加上

最新ＰＭＩ指數再示警，疫情防控、經濟增長、債務拆彈如何找到平衡點？財政權衡觀察期正在

計時中。

