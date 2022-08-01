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即市新聞

01/08/2022 17:44

【中概焦點】每日優鮮否認發布資金斷鏈通知，美股盤前反彈４％

　　《經濟通通訊社１日專訊》自上周四（２８日）起，內地各大社交平台陸續傳出每日優鮮倒
閉、老闆跑路、公司破產等消息，當日該公司股價在美股市場一度重挫近五成，延至隔日（２９
日）跌勢未止。今天再有內媒發布一則號稱是每日優鮮發出的「資金斷鏈無法正常經營」通知，
從流出的截圖來看，通知稱公司已經盡最大能力，處理資金退付問題，並已經組織專項小組，啟
動資金帳戶，為廣大供應商消費者，清退費用。不過，《新浪科技》就此向每日優鮮求證，每日
優鮮方面表示不屬實，公司沒有發過相關通知。
　　雖然急速否認資金鏈斷裂，但該公司多名員工上周已向媒體確認，每日優鮮拖欠員工工資，
社保、公積金也拖欠數月，無疑顯示公司經營確實出現重大問題。繼阿里巴巴和滴滴後，每日優
鮮成為最新的中概股地雷。在股價連瀉兩日後，該股周一美股盤前反彈逾４％，現報０﹒１２美
元。
　　每日優鮮是一個生鮮Ｏ２Ｏ平台，商品覆蓋水果蔬菜、海鮮肉禽、牛奶零食等全品類，目標
在主要城市建立起「城市分選中心＋社區配送中心」的極速達冷鏈物流體系，為用戶提供「２小
時送貨上門」的極速達冷鏈配送服務。不過，公司稍早已對前置倉業務進行了調整，全國範圍內
的極速達業務正式關停，公司稱此舉為實現盈利。（ｗｌ）

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