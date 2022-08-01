【香港政情】立法會本月１７日再辦前廳交流會，政務司長率領出席

《經濟通通訊社１日專訊》立法會秘書處表示，政府當局建議，下一次立法會「前廳交流會

」將於本月１７日早上１０時至１１時半舉行，將由政務司司長帶領。

首次「前廳交流會」於７月１３日舉行，當日行政長官李家超率領６名司長及副司長出席，

與議員交流。（ｃｌ）

