【新冠肺炎】澳門：具備低風險區要素，爭取落實與內地通關正常化

《經濟通通訊社１日專訊》澳門治安警察局行動及通訊處處長馬超雄表示，澳門及珠海已於

７月１９日建立洽談通關的機制，澳門及珠海兩地政府正積極磋商，根據相關規定，澳門現已具

備低風險區要素，但仍要評估和跟進風險研判，珠澳雙方會透過聯防聯控機制，盡快落實通關正

常化。



＊明起進入為期六天「穩定期」＊



澳門衛生局局長羅奕龍表示，７月２３日至今順利完成為期１０日的「鞏固期」，澳門過去

連續九日沒有新增社會面及紅碼區感染個案，明日起不再發放新聞稿公布數字。此外，明日凌晨

零時起進入六天「穩定期」。

他指，在「穩定期」期間，清潔服務業、外賣配送員、公共巴士及的士司機、室內裝修工作

人員，仍維持重點人群類別，需要每日一檢；所有離家工作人群三天一檢。進入不能全程戴口罩

或長期逗留場所，需出示至採樣日起計三日內核檢採樣證明或陰性結果證明。



＊下周一可望恢復常態化抗疫＊



羅奕龍稱，若順利完成「穩定期」，下星期一恢復常態化抗疫階段，繼續「外防輸入，內防

反彈」，達至「動態清零」目標，即堂食不再需示核檢證明，亦不再要求離家工作人士三天一核

檢。但會根據不同行業、崗位的風險作核檢，即重點工作人群核檢。

羅奕龍稱，倘若「穩定期」出現陽性個案，將分析源頭是否清晰、關聯性等，才能評估後續

措施。（ｃｌ）

