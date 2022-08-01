【外圍經濟】聯儲局致力於把通脹率降到２％的目標水平

《經濟通通訊社１日專訊》明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里（Ｎｅｅｌ

Ｋａｓｈｋａｒｉ）表示，聯儲局會致力採取必要措施減少需求，以實現２％的長期通脹目標。

他表示，要回到２％的通脹率還有很長的路要走。雖然通脹率持續超出決策者預期，生活成

本上升變得更加普遍，但聯儲局會令通脹受控並回落。他還認為，通脹加速的原因是俄烏戰爭和

其他因素所引致的供應鏈問題，而非薪酬成長。（ｒｃ）



