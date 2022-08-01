【企業盈警】嘉進投資國際（３１０）料中期虧損跌最少５０％

《經濟通通訊社１日專訊》嘉進投資國際（００３１０）公布，預期截至６月３０日止中期

虧損比去年同期虧損約１１６７﹒４萬元減少不少於５０％。

該集團指，虧損收窄主因對比去年同期，期內按公平值入損益之金融資產淨增加；行政開支

減少及投資管理開支減少所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

