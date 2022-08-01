【企業盈喜】前海健康（９１１）料中期虧轉賺不少於１５００萬元

《經濟通通訊社１日專訊》前海健康（００９１１）公布，預期截至６月３０日止中期盈利

不少於１５００萬元，去年同期虧損約３７２萬元。

該集團指，上半年轉虧為盈的主要原因是２０２２年上半年之電子零件產品銷售收入及毛利

大幅上升，與去年同期比較分別增加約５１４％及１６７％。

該集團將於本月公布業績。（ｗｈ）

