【企業盈警】希慎興業（０００１４）料中期盈利跌８６％

《經濟通通訊社１日專訊》希慎興業（０００１４）公布，預期截至６月３０日止中期盈利

約７０００萬元，比去年同期盈利約５﹒１７億元跌約８６﹒４６％。

該集團指，純利下跌主因期內投資物業公平值虧損約９﹒８５億元，比去年同期相關虧損

５﹒４５億元有所擴大。該集團指，有關公平值虧損乃屬非現金性質，對營運現金流並無影響。

該集團的整體財政狀況維持穩健。

該集團預期於本月２２日公布業績。（ｗｈ）

