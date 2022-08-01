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01/08/2022 07:53

【企業盈警】椰豐集團（１６９５）料中期續虧損，料減最少８０％

　　《經濟通通訊社１日專訊》椰豐集團（０１６９５）公布，預期截至６月３０日止中期除稅
後虧損減少不少於８０％，去年同期除稅後虧損約８９５萬令吉。
　　該集團指，虧損較去年上半年有所收窄主因收益增加約１３％，以及採納多項成本控制措施
令毛利率改善約５倍。
　　該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

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