【企業盈喜】ＭＢＶ（０１９５７）料中期純利升最少１﹒２倍

《經濟通通訊社１日專訊》ＭＢＶ ＩＮＴＬ（０１９５７）公布，預期截至６月３０日止
中期盈利不少於６００萬令吉，而去年同期盈利約２７０萬令吉，即增不少於１﹒２２倍。
該集團指，盈利增長主因馬來西亞和新加坡政府放寬對於新型冠狀病毒肺炎疫情管制，促使
正面的市場情緒而導致銷售增長。
該集團預期於本月末前公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話01/08/2022
【陶觀天下】美國加息變調 全球消費降級
|主題式投資攻略01/08/2022
紐約梅隆環球基建股票收入基金：在不同經濟周期創造潛在收益
|中國故事29/07/2022
《神州經脈》習拜通話未提減關稅 上半年FDI增兩成 A場疲弱
|財經熱話29/07/2022
《嚟緊炒D乜》首鋼資源中期純利大增 低位吸納賺價兼收息
|財經熱話29/07/2022
【月結－斷供風波】3千億基金為本救樓市 高息內銀股低位可部署
|財經熱話29/07/2022
【月結－息魔夾擊】聯儲局再度大幅加息 恒指兩萬關忐忐忑忑
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰