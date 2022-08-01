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01/08/2022 07:53

【企業盈喜】ＭＢＶ（０１９５７）料中期純利升最少１﹒２倍

　　《經濟通通訊社１日專訊》ＭＢＶ　ＩＮＴＬ（０１９５７）公布，預期截至６月３０日止
中期盈利不少於６００萬令吉，而去年同期盈利約２７０萬令吉，即增不少於１﹒２２倍。
　　該集團指，盈利增長主因馬來西亞和新加坡政府放寬對於新型冠狀病毒肺炎疫情管制，促使
正面的市場情緒而導致銷售增長。
　　該集團預期於本月末前公布業績。（ｗｈ）

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