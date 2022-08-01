【企業盈警】慶鈴汽車（０１１２２）料中期稅前盈利跌最多８５％

《經濟通通訊社１日專訊》慶鈴汽車（０１１２２）公布，預期截至６月３０日止中期稅前

盈利下降約７５％至８５％。

該集團指，預期除稅前溢利下降主因商用卡車行業產銷連續多月大降，加上今年上半年新冠

疫情持續多發散發，芯片、電池等原材料價格上漲等因素，企業經營不利影響加大，影響中期整

體銷量表現。儘管如此，該集團整體營運、財政狀況及現金流量維持穩健。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

