【企業盈警】中薇金融（００２４５）料中期盈轉虧最少２﹒８億元

《經濟通通訊社１日專訊》中薇金融（００２４５）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

淨額不少於２﹒８億元，而去年同期純利約２﹒５６億元。

該集團指，預期虧損主因期內確認持有的投資產生淨虧損，而同期淨收益約２﹒８８億元；

金融資產減值撥備增加及分佔聯營公司主因投資損失虧損，而同期則確認應佔溢利。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

