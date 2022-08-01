【企業盈警】恒投證券（０１４７６）料中期虧損擴至３﹒４億人幣

《經濟通通訊社１日專訊》恒投證券（０１４７６）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

約３﹒４３億元人民幣，比去年同期虧損１２４９萬元人民幣有所擴大。

該集團指，虧損主因受今年上半年中國股市大幅波動影響，自營權益類投資和股權投資業務

收益下降所致。

該集團預期於本月末之前公布業績。（ｗｈ）

