【匯控績後】摩通：匯控次季業績及派息勝預期，目標價６５元

《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）昨日公布中期業績，摩根大通發表研究報告

指，匯控第二季度的收入、撥備前利潤及稅前盈利分別超出市場預期２％、１３％和２２％。管

理層還提出了反對匯豐亞洲分拆的理由，由於需要７５％的股東批准門檻，該行認為匯控不太可

能進行結構性變革，予目標價６５港元，維持「增持」評級。

該行表示，匯控中期派息每股９美仙，高於該行及市場預期，而匯控第二季的淨利息收入為

７５億美元，其他收入錄５７億美元，經調整稅前盈利錄得６０億美元，均高於該行及市場預期

，而且其減值撥備錄得４﹒４８億美元，亦低於該行及市場預期，認為本地銀行表現在今年第二

季錄反彈，主要受收入增長帶動，該行維持匯控增持評級，但更傾向看好渣打（０２８８８），

因考慮估值和受歐洲經濟衰退風險影響較少。（ｂｎ）



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