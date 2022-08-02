【企業盈警】金力（３９１９）料半年轉虧６６０萬，人幣貶值拖累

《經濟通通訊社２日專訊》金力集團（０３９１９）預期截至今年６月３０日止六個月淨虧

損約６６０萬元，而上年同期純利約１７０萬元，由盈轉虧是由於人民幣兌港元貶值，導致集團

錄得匯兌虧損及已變現對沖虧損，因為集團的呈報貨幣為港元，而集團有一大部分資產以人民幣

計值。若不計及匯兌虧損及對沖虧損，集團於期間錄得小額經營溢利。

該公司預期８月底前公布業績。（ｍｈ）

