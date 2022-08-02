  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2022 07:56

【企業盈警】金力（３９１９）料半年轉虧６６０萬，人幣貶值拖累

　　《經濟通通訊社２日專訊》金力集團（０３９１９）預期截至今年６月３０日止六個月淨虧
損約６６０萬元，而上年同期純利約１７０萬元，由盈轉虧是由於人民幣兌港元貶值，導致集團
錄得匯兌虧損及已變現對沖虧損，因為集團的呈報貨幣為港元，而集團有一大部分資產以人民幣
計值。若不計及匯兌虧損及對沖虧損，集團於期間錄得小額經營溢利。
　　該公司預期８月底前公布業績。（ｍｈ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/08/2022
【虛幣世界】比特幣連跌四日，市場波動進一步消退
人氣文章財經熱話01/08/2022
匯控業績勝預期兼擬復派季息　大行齊唱好股價飆半成
人氣文章中國故事01/08/2022
《神州經脈》7月官方及財新製造業PMI均遜　A場收漲外資出走
人氣文章專訪01/08/2022
【專訪】陶冬：通脹預期傳染　消費品牌尷尬（有片）
人氣文章FOCUS01/08/2022
【FOCUS】PMI遜預期添逆風 惟入財政權衡觀察期
人氣文章財經熱話01/08/2022
被美列預定摘牌名單兼季績堪憂　阿里曾再插逾半成　趁低吸VS不沾手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金