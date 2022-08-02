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02/08/2022 08:10

【虛幣世界】比特幣連跌四日，市場波動進一步消退

　　《經濟通通訊社２日專訊》隨著美股回吐，市場關注美國經濟衰退問題，雖然美股於七月期
間出現大反彈，但市場人士憂慮是「熊市急彈」的情況；而加密貨幣則未見有太大波動性，其中
比特幣亦連跌四日，交易量亦減少，因此跌幅少於４％，其他加密貨幣亦表現平穩。
　　美國富國銀行的分析師表示，儘管今年加密市場崩盤，但傳統金融公司仍然對加密貨幣的長
期前景非常感興趣，分析師相信數字資產是一種與互聯網、汽車和電力相媲美的變革性創新，雖
然在投資發展的早期階段，仍然存在許多投資風險。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３２９０﹒７４元（美元．下同），升０﹒１０％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６３４﹒３８元，升０﹒２５％；艾達幣報
０﹒５１２２元，跌０﹒０６％；瑞波幣報０﹒３７９９元，升０﹒２１％。（ｕｌ）
　
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