【新冠肺炎】美食博覽下周舉行，黃家和建議設試食專區

《經濟通通訊社２日專訊》由貿發局主辦的美食博覽，下周四起一連５天在灣仔會展舉行。

屆時場內不能除下口罩，亦不設試食。餐飲聯業協會會長黃家和表示，不能試食會影響生意，促

請當局參考去年設試食專區的做法。

黃家和在一個電台節目中表示，不設試食會影響參展商生意，不排除令展商數目減少，促請

貿發局重新考慮，參考去年博覽設有試食專區的做法，容許已完成接種新冠疫苗及掃瞄「安心出

行」二維碼的進場人士，可於專區內試食。

貿發局署理總裁張淑芬稱，隨著港鐵會展站啟用，以及政府本月初將發放電子消費券，料有

更多市民進場。對於今年大會繼續不容許試食，貿發局傳訊及公共事務主管冼潔貞解釋，公眾展

覽會有數以十萬計人士進場，健康和安全是首要考慮，而參展商早已知道今年場內不准試食，但

反應仍然熱烈；亦有去年的參展商反映，雖然不設試食，但生意也不錯。

美食博覽將朝１０晚１０開放，門票２５元，到訪「尊貴美食區」的套票４０元。在部分日

子中午１２時前，或晚上６時後入場，門票是１０元。未滿３歲的小童及年滿６５歲的長者可免

費入場。（ｃｌ）





