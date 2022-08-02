【夜期時段】即月期指最新報１９５９０點，跌７點，低水９９點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９５９２點，跌５點，低水９７點
，最新報１９５９０點，跌７點，低水９９點，合約成交６８６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６６９２點，升９點，低水１０點，最新報６６７７點，跌
６點，低水２５點，合約成交７０５張。
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