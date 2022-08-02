【企業盈警】竣球控股（１４８１）料中期盈轉虧蝕最多３００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》竣球控股（０１４８１）發盈警，預計上半年錄得虧損介乎約
２００萬元至３００萬元，而去年同期錄得溢利約２３０萬元。
該集團指，預期虧損的原因主要歸因於工廠工人的工資於期內有所增加；紙張成本於有所增
加；由於市場競爭激烈，故向客戶提供的價格較低；及行政開支有所增加。（ａｃ）
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