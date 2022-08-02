【企業盈警】閩港控股（００１８１）料中期盈轉虧蝕約３００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》閩港控股（００１８１）發盈警，預期上半年將錄得約３００萬

元之綜合虧損，而去年同期錄得綜合溢利２８３﹒８６萬元。

公告解釋，集團產生綜合虧損主要由於疫情持續未退，導致年內需求受壓，集團內地酒店的

旅遊接待人次大幅下降，對集團的酒店營運業務的財務業績造成負面影響。（ａｃ）

