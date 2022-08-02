【新冠疫苗】許樹昌：兩款疫苗均可產生免疫力及無新安全顧慮

《經濟通通訊社２日專訊》政府公布年齡介乎６個月至３歲的幼童可由本周四（４日）開始

，接種科興新冠疫苗。衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在疫情記者

會表示，衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會昨日開會，發現科興及復必泰兩款疫

苗都是可以產生免疫力及無新的安全顧慮，因應疫情及預期會出現的冬季高峰期的情況，認為有

關組別人士可以接種疫苗。

許樹昌指，近日０至２歲的確診後嚴重或危殆等情況是０﹒１４％，３至４歲是１﹒１１％

，５至１１歲是０﹒０４，１２至１７歲是０﹒０１，希望可以盡快為幼童打針。復必泰疫苗亦

無心肌炎或嚴重過敏的問題，現有４個國家或地區已將接種年齡降至６個月大，幼童所接種的每

劑份量是３微克，而兒童是１０微克，建議打三針，首兩針相隔８星期，並於接種第２劑疫苗最

少３個月後接種第３劑，注射大腿位置，以減低與信使核糖核酸疫苗相關心肌炎或心包炎的輕微

風險。

許樹昌又指，新冠疫苗可以與流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗等，同步接種。至於疫苗副作用，

他稱兩間藥廠報告指，主要為針口痛、疲倦、輕微發燒等。



＊政府正商討洽購復必泰疫苗兒童配方＊



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，與專家了解後得知要稀釋成年的復必泰疫苗

的十分一不太可行，故政府正與相關藥商商討洽購特定的兒童配方。（ｈｙ）

