【美鷹加息】瑞士百達：加息７５個基點欠說服力，明年續加息存疑

《環富通基金頻道２日專訊》瑞士百達財富管理資深美國經濟學家柯冬銘（Ｔｈｏｍａｓ

Ｃｏｓｔｅｒｇ）就美國聯儲局公布的７月議息結果發表評論。



＊說法謹慎閃爍其詞，對高通脹咄咄進擊或見盡頭＊



聯儲局７月加息７５個基點，與６月份的加息規模相若，但說法截然不同，而且更為謹慎。

儘管仍然關注通脹高企，但面對經濟衰退風險，首次讓步已經浮現。與此對應的是，聯儲局不再

為下次９月議息會議提供一貫清晰的前瞻指引，同時暗示加息步伐或將放慢；官方論調閃爍其詞

，而根據鮑威爾的說法，往後的議息會議每次將是「個別會議，個別討論」，可謂模棱兩可。

「聯儲局高峰」或已來臨，包括其激進言論，尤其對高通脹的咄咄進擊或見盡頭，當然利率

還未見頂（但只差一點點）。目前聯儲局仍然拒絕「衰退」一詞，而是捉緊仍然走強的勞動力市

場，惟願意考慮經濟減速，或是當局踏出的第一步。



＊轉移焦點論核心通脹，需關注９月是否只加５０個基點＊



無論如何，聯儲局在是次會議多少也展示了其一貫作風，尤其對衰退風險及財政緊縮過快提

高警覺。同時值得注意的是，鮑威爾在新聞發布會轉移焦點，討論核心通脹而非總體通脹，反而

早前６月的會議並無提及核心通脹率。兩者差異是，核心通脹通常比總體通脹較低，與全球及大

宗商品價格關聯亦較小。面對當前地緣政治及油氣供應緊張的大環境，市場人士均對當局為了軟

著陸或可能採取慌亂的措施而格外恐慌。那些關心核心通脹多過總體通脹的經濟學家的聲勢似乎

比６月發布會更大。

至於９月的議息會議，如果訊號指向利率下行並從加息７５個基點變成５０個基點，綜觀經

濟資料即將惡化的情況，即使加息幅度只有２５個基點的差距，亦會帶來頗深影響。８月底的傑

克遜霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）全球央行年會將是最後考驗，而上述將是需要關注的訊

號。就觀察所見，鮑威爾在這個重要的日期來臨前不願透露太多。

退一步看，對於官方預測表中所列在２０２３年繼續加息的可能性，仍然存疑（鮑威爾認為

６月的預測依然有效，並提出２０２３年額外加息５０個基點）。的確，勞動力市場的逆轉或會

比預期更為明顯。有兩個重要影響：一方面是過去加息對經濟影響的慣性十分明顯；另一方面，

面對高額債務（政府和私營機構），美國經濟對利率的宏觀經濟敏感度強勁。聯儲局是否實現經

濟軟著陸仍是未知之數，但當局或已錯過時機。（ｗａ）

