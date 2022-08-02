【新冠肺炎】調查：港人外遊熱情未減，近９成一年內計劃到訪泰國

《環富通基金頻道２日專訊》疫情至今三年，港人久久未有外遊，港府最近公布暫緩個別航

班熔斷機制，亦有意縮短回港隔離酒店檢疫日數，調查發現不少港人都蠢蠢欲動計劃出走一下「

飛返轉」。

Ｋｌｏｏｋ與泰國政府旅遊局（香港）於６月至７月中旬進行了一項名為《香港人「泰」想

飛》問卷調查，共訪問了３０００名港人。調查發現後疫情下，港人對泰國的熱愛程度有增無減

，近９成人更表示會於未來一年內「返家鄉」！



＊近９成人未來一年有計劃到訪泰國＊



泰國一直為港人熱愛的旅遊聖地。調查發現，近６成（５７％）受訪者表示疫情前曾到訪泰

國５次或以上。逾７成人（７４％）表示渴望到泰國旅遊程度為８分或以上，當中超過３成半人

（３５％）更給予了１０分滿分。另外對於心水旅遊目的地，逾９成人（９４％）選擇泰國為首

五位的旅遊地點。此外更有近９成人（８６％）表示會於未來一年內到訪泰國。



＊價廉物美及免隔離，吸引到訪＊



調查發現港人選擇到泰國旅遊的主要原因與消費價格及隔離措施有密切關係。當中首選為當

地消費便宜（６３％），其次為抵達當地不需要隔離（５４％）。另外亦有近半數人分別選擇因

有很多不同美食（４５％）及酒店價格便宜（４２％）。可見泰國的確是個價廉物美的旅遊聖地

，難怪一直深受港人歡迎。



＊行程以休閒放鬆為主＊



調查發現近９成人表示到泰國外遊為求放鬆心情（８９％），其次為品嘗美食（８７％）和

購物（６１％）。因此問到於泰國會進行的活動時，相應休閒性質的活動亦佔大部分。當中以

Ｓｐａ╱按摩（８８％）及逛夜市（８７％）最受大眾歡迎，每１０位受訪者便有８位選擇。其

次是探險玩樂類型活動，如水上活動（４６％）、探索外島（２８％）及主題╱水上樂園遊玩

（２５％）。（ｈｌ）

