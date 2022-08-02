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02/08/2022 09:29

【聚焦人幣】人幣中間價升５點子，報６﹒７４６２

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４６２，較
上個交易日升５點子，上個交易日報６﹒７４６７。
　　美元周一（１日）續走軟，美匯指數紐約尾盤跌０﹒４８％至１０５﹒３９。美元兌日圓觸
及６月中以來最低點，貶逾１％至１３１﹒６。分析指，美元走軟反映投資者對經濟前景看淡，
期望通脹觸頂，因此重新評估聯儲局的貨幣政策走向，並預料會加快結束加息周期。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４６２　　　　－５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９２５８　　＋３７８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２８４　　＋７３２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５９４　　　　－０﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２６７９　　＋５８６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７４０３　　＋３３２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２７２７　　＋３４３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９０２０　　＋１９６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１０２４　　＋２２５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２５２６　　－１２８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９４　　　　－２﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒３７４３　＋１４７１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４４４４　　－１５１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒２４００　　　　－２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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