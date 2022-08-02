【聚焦人幣】人幣中間價升５點子，報６﹒７４６２

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４６２，較

上個交易日升５點子，上個交易日報６﹒７４６７。

美元周一（１日）續走軟，美匯指數紐約尾盤跌０﹒４８％至１０５﹒３９。美元兌日圓觸

及６月中以來最低點，貶逾１％至１３１﹒６。分析指，美元走軟反映投資者對經濟前景看淡，

期望通脹觸頂，因此重新評估聯儲局的貨幣政策走向，並預料會加快結束加息周期。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７４６２ －５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９２５８ ＋３７８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１２８４ ＋７３２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５９４ －０﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２６７９ ＋５８６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７４０３ ＋３３２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２７２７ ＋３４３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９０２０ ＋１９６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１０２４ ＋２２５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２５２６ －１２８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９４ －２﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒３７４３ ＋１４７１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４４４４ －１５１﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒２４００ －２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

