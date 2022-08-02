【新冠肺炎】上海連續第二日無本土新增新冠病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海衛健委通報，昨日（１日）上海無新增

本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入性陽性感染者１３例，其中１２例在閉環

管控中發現，１例為社會面病例。

７月３日上海新一輪疫情以來，累計感染者８０１例，其中確診病例１５３例，無症狀感染

者６４８例。目前上海共有高風險地區４處，中風險地區９處。

