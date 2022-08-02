【新冠肺炎】全國昨本土陽性增至３７３宗，廣西疫情反彈增逾百宗

《經濟通通訊社２日專訊》全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計宗數３７３宗。國家衛

健委公布，昨日報告新增確診病例１０７宗，其中境外輸入病例６１宗，含８宗由無症狀感染者

轉為確診病例；本土病例４６宗（甘肅１０宗，廣西９宗，四川９宗，內蒙古７宗，福建７宗，

河南２宗，海南１宗，兵團１宗），含２０宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡或疑似

病例。

昨日全國新增無症狀感染者３９１宗，其中境外輸入６４宗，本土３２７宗（廣西９６宗，

甘肅６９宗，河南６７宗，山東４７宗，新疆２８宗，內蒙古８宗，天津４宗，兵團３宗，江西

２宗，四川２宗，廣東１宗）。



＊海南三亞即日起室內經營場所一律暫停營業＊



廣西衛健委通報，昨日新增本土確診病例９宗，本土無症狀感染者９６宗，合計陽性病例

１０５宗，較上日的７０宗反彈。

新疆衛健委通報，１日新疆無新增報告確診病例，新增無症狀感染者２８宗，其中，伊犁州

伊寧市２２宗、伊寧縣６宗。此前兩日新疆無症狀感染者數量分別為２宗和９宗。

另外，海南三亞發布通告，根據最新的疫情防控工作要求，自即日起全市歌舞娛樂場所

（ＫＴＶ）、棋牌室、電影院、劇院、網吧、書吧、歌廳、酒吧、劇本殺、密室逃脫、室內圖書

館、室內體育健身場所、室內游泳館、洗浴中心、美容院等室內經營場所一律暫停營業，恢復營

業時間另行通知。廣大居民要堅持非必要不離島，如確需離開，經三亞市離島的旅客需憑４８小

時核酸陰性證明，或憑２４小時內採樣記錄辦理乘機、乘車手續。（ｃａ）

