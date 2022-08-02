【大國博弈】據報佩洛西今晚抵達台北，解放軍東部戰區：聽令而戰

《經濟通通訊社２日專訊》美國眾議院議長佩洛西公布亞洲行程雖未提及台灣，但多間美媒

、台媒引消息稱，佩洛西今日到訪馬來西亞吉隆坡後將訪問台灣，預計今晚９時至１０時半抵達

台北，並留宿一晚，下榻中山區或信義區的飯店，星期三（３日）會拜訪立法院。

佩洛西可能訪台，解放軍加強警戒，東部戰區傍晚透過微博官方帳號，發布視頻，強調嚴陣

以待，聽令而戰，時刻準備戰鬥；視頻長約２分半，內容包括海、陸、空軍及火箭軍訓練及發射

導彈的畫面，同士兵宣誓，片尾還打出「埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進」的口號。

另據中國海事局網站消息，清瀾海事局發布航行警告，８月２日０時至８月６日２４時，南

海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。



＊英媒：訪台存風險，佩洛西仍決定繼續行程＊



英國《金融時報》引述３名知情人士指，佩洛西明早將與蔡英文總統會面。報道又指，美國

總統拜登派出國家安全顧問沙利文等多名高層官員，向佩洛西說明訪台的風險，但佩洛西決定繼

續進行今次具里程碑意義的訪台行程。

美國《有線新聞網絡》引述台灣及美國官員指，五角大樓正全天候監察中方的舉動，制訂保

護佩洛西人身安全的計劃。

正在新加坡的佩洛西，昨日傍晚出席美國商會酒會，被記者問到會否訪問台灣時未有回應，

直接進入會場。

中國外交部昨晚再度強硬警告，稱中方正嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管，如果佩洛西訪

台，中方必將堅決應對和反制，至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。

（ｊｔ）

