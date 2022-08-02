【新冠肺炎】台灣新增２﹒３萬宗本土確診，３１宗死亡個案

《經濟通通訊社２日專訊》台灣新增２３３０２宗本土確診，新增３１宗死亡個案，其中包
含２宗孩童多系統炎症徵候群（ＭＩＳ－Ｃ）。個案分布為新北市最多，有３９２０宗，台中市
２９２３宗，高雄市２４００宗，台北市２２９５宗，台南市２０５０宗，桃園市２０２７宗。
（ｊｔ）
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