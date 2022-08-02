【大國博弈】廈航再因福建地區流量控制調整航班，台軍隊強化戰備

《經濟通通訊社２日專訊》廈門航空今早１０點發布最新通知稱，受福建地區流量控制影響

，８月２日對部分航班進行調整。廈門航空的中國內地官方網頁目前已無法進入，香港及台灣的

官網則正常運作。

廈航早於三天前（７月３０日）也發布過一條航班取消動態消息，稱受公共安全保障影響，

航班流控嚴重，因此取消了３０日出入廈門空港的６４班國內外航班，其中絕大部分為國內航班

，僅一班原定於當晚１１點多飛往美國洛杉磯。根據此後公布的消息，解放軍確於當日在台灣海

峽舉行了實彈軍事演習，演習在台灣對面的福建省平潭附近發生。

美國眾議院議長佩洛西公布亞洲行程雖未提及台灣，但多間美媒、台媒引消息稱，佩洛西今

日到訪馬來西亞吉隆坡後將訪問台灣，預計今晚９時至１０時半抵達台北。兩岸軍隊加強警戒。

台灣的國防部宣布，今早８時至星期四中午，三軍會進入「強化戰備整備指導期間」，並會依解

放軍的威脅適切調整。台灣目前的戰備等級仍處於日常的「經常戰備時期」，並未提升警戒。但

報道指，國防部已緊急取消部分官兵休假，動員防空部隊提升備戰能力。

而大陸方面，清瀾海事局發布航行警告，８月２日０時至８月６日２４時，南海部分海域進

行軍事訓練，禁止駛入。大連海事局的航行警告信息顯示，從８月１日１４００時至８月４日

２４００時將在渤海北部部分水域進行實彈射擊，禁止駛入。（ｗｌ）

