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02/08/2022 09:40

【Ａ股震盪】台海局勢升溫，滬指跌幅擴至２％逾４千股跌軍工獨升

　　《經濟通通訊社２日專訊》台海局勢去到逾２５年來最緊張一刻，滬綜指顯著低開
０﹒８８％後，未及十分鐘跌幅即放大至２％，報３１９４﹒６點，失守三千二，深成指挫
２﹒２９％，創業板指同插水２﹒１３％，４７００隻上市股票有超過４４００隻下跌，所有行
業板塊走低，唯獨軍工股上升。
　　台灣《自由時報》引述消息報道，美國眾議院議長佩洛西預計將於當地時間今晚２２時２０
分搭乘專機抵達台灣松山機場，將成為２５年來抵台的最高級別美國政要；英國《金融時報》及
台灣ＴＶＢＳ則報道，台灣的總統蔡英文會在翌日（３日）早上與佩洛西會面，同日佩洛西會到
訪立法院，之後離開台灣。
　　中方外交部昨日重申對事件嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管，必將採取堅決應對及有力反
制措施，捍衛自身主權及領土完整；東部戰區昨傍晚透過微博官方帳號發布視頻，強調嚴陣以待
，聽令而戰，時刻準備戰鬥。中國海事局宣布解放軍今日起在南海部分水域範圍內進行軍事訓練
，禁止駛入。
　　美國國家安全委員會發言人柯比則強調，佩洛西訪問台灣是其個人的決定，但北京沒有理由
將事件變成某種危機或衝突，或以此為藉口來增加在台灣海峽或周邊的激進軍事活動。
　　中國常駐聯合國代表張軍表示，若佩洛西到訪台灣，是非常危險和具挑釁性，將會削弱中美
關係。針對有記者將１９９７年時任美國眾議長訪台同佩洛西擬訪台相提並論，張軍指出，美方
曾經犯過的錯誤不能成為另一個錯誤的借口。（ｅｙ）

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