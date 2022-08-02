  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2022 11:34

【Ａ股震盪】台海不平靜滬指半日挫２﹒８６％，陸股通流出６６億

　　《經濟通通訊社２日專訊》台海局勢去到逾２５年來最緊張一刻，滬綜指顯著低開
０﹒８８％後，未及十分鐘跌幅即放大至２％，盤中更愈跌愈有，跌幅一度超過３％，低見
３１５５﹒１９點，失守三千二兼創兩個月新低，深成指挫３﹒０１％，創業板指同插水
２﹒７３％，超過４４００隻股份下跌，所有行業板塊走低，唯獨軍工股升跌互見。
　　台股目前跌近２％，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）１日播出台積電董事長劉德音專訪，他
罕見就政治問題回應指，「沒人能以武力控制台積電」，一旦發生將讓台積電陷入無法營運的狀
態，也將導致中國大陸經濟混亂。
　　恐慌情緒刺激大市交投，兩市半日成交８０５２億元（人民幣．下同），較上日同時段增
２５﹒７％，資金循陸股通淨流出逾６６億元。
　　中國褐皮書國際（ＣＢＢＩ）表示，儘管中國內地已經局部放寬了封控措施，但從７月數據
顯示，企業仍然在很大程度上拒絕投資、借貸或招聘等擴張行為，或因企業不相信動態清零政策
已經結束，所以中國褐皮書認為市場要小心有關７月經濟回升的說法。
　
＊軍工股極波動，大升大跌兩邊分化＊
　
　　中方外交部昨日重申對事件嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管，必將採取堅決應對及有力反
制措施，捍衛自身主權及領土完整；東部戰區昨傍晚透過微博官方帳號發布視頻，強調嚴陣以待
，聽令而戰，時刻準備戰鬥；中國海事局宣布解放軍今日起在南海部分水域範圍內進行軍事訓練
，禁止駛入，山東海事局亦發布航行警告，渤海濰坊港相關海域明日起進行實彈射擊，禁止駛入

　　軍工股今早獨自高開，但盤中亦整體由升轉跌，個股表現則顯得分化。北摩高科
（深：００２９８５）近跌停，隆達股份（滬：６８８２３１）跌６﹒７％，派克新材
（滬：６０５１２３）跌４﹒４％，星網宇達（深：００２８２９）跌４﹒３％，亞星錨鏈
（滬：６０１８９０）挫４﹒５％，江航裝備（滬：６８８５８６）跌３﹒８％，航新科技
（深：３００４２４）升１３％，天海防務（深：３００００８）挫１１﹒５％，新余國科
（深：３００７２２）升８﹒３％，中天火箭（深：００３００９）升７﹒９％。
　
＊多地封控升級，旅遊股受挫＊
　
　　在晶片法案即將獲批之際，據外電引述消息人士報道，美國政府正考慮限制當地的半導體設
備製造商，向中國生產ＮＡＮＤ記憶晶片的製造商出口產品，以保護美國半導體行業。受影響的
包括近年急速發展、以低價出售芯片的中國ＮＡＮＤ生產商長江儲存。消息拖累半導體板塊開盤
一度急跌，但隨後快速反彈，目前板塊整體偏弱，個股分化，英飛特（深：３００５８２）瀉
７﹒９％，珈偉新能（深：３００３１７）跌７﹒６％，利亞德（深：３００２９６）跌
６﹒３％，力合微（滬：６８８５８９）跌６﹒１％，大港股份（深：００２０７７）漲停，亞
光科技（深：３００１２３）升８﹒７％，希荻微（滬：６８８１７３）升６﹒２％，北方華創
（深：００２３７１）升４﹒８％。
　　全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計宗數３７３宗，兩大旅遊省份新疆及海南疫情封控
升級，影響旅遊股表現，曲江文旅（滬：６００７０６）瀉７﹒９％，麗江股份
（深：００２０３３）跌７﹒１％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌７％，西域旅遊
（深：３００８５９）跌６﹒９％，西藏旅遊（滬：６００７４９）、西安旅遊
（深：０００６１０）跌６﹒８％。（ｅｙ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/08/2022
【油價急跌】三桶油回吐　黃瑋傑籲趁低吸納油股
人氣文章財經熱話02/08/2022
《午市前瞻》
人氣文章開市Good Morning02/08/2022
黃瑋傑：信義光能回A難抵銷業績差　料12.5至14元區間上落
人氣文章財經熱話02/08/2022
【虛幣世界】比特幣連跌四日，市場波動進一步消退
人氣文章財經熱話01/08/2022
匯控業績勝預期兼擬復派季息　大行齊唱好股價飆半成
人氣文章中國故事01/08/2022
《神州經脈》7月官方及財新製造業PMI均遜　A場收漲外資出走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金