【Ａ股震盪】台海不平靜滬指半日挫２﹒８６％，陸股通流出６６億

《經濟通通訊社２日專訊》台海局勢去到逾２５年來最緊張一刻，滬綜指顯著低開

０﹒８８％後，未及十分鐘跌幅即放大至２％，盤中更愈跌愈有，跌幅一度超過３％，低見

３１５５﹒１９點，失守三千二兼創兩個月新低，深成指挫３﹒０１％，創業板指同插水

２﹒７３％，超過４４００隻股份下跌，所有行業板塊走低，唯獨軍工股升跌互見。

台股目前跌近２％，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）１日播出台積電董事長劉德音專訪，他

罕見就政治問題回應指，「沒人能以武力控制台積電」，一旦發生將讓台積電陷入無法營運的狀

態，也將導致中國大陸經濟混亂。

恐慌情緒刺激大市交投，兩市半日成交８０５２億元（人民幣．下同），較上日同時段增

２５﹒７％，資金循陸股通淨流出逾６６億元。

中國褐皮書國際（ＣＢＢＩ）表示，儘管中國內地已經局部放寬了封控措施，但從７月數據

顯示，企業仍然在很大程度上拒絕投資、借貸或招聘等擴張行為，或因企業不相信動態清零政策

已經結束，所以中國褐皮書認為市場要小心有關７月經濟回升的說法。



＊軍工股極波動，大升大跌兩邊分化＊



中方外交部昨日重申對事件嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管，必將採取堅決應對及有力反

制措施，捍衛自身主權及領土完整；東部戰區昨傍晚透過微博官方帳號發布視頻，強調嚴陣以待

，聽令而戰，時刻準備戰鬥；中國海事局宣布解放軍今日起在南海部分水域範圍內進行軍事訓練

，禁止駛入，山東海事局亦發布航行警告，渤海濰坊港相關海域明日起進行實彈射擊，禁止駛入

。

軍工股今早獨自高開，但盤中亦整體由升轉跌，個股表現則顯得分化。北摩高科

（深：００２９８５）近跌停，隆達股份（滬：６８８２３１）跌６﹒７％，派克新材

（滬：６０５１２３）跌４﹒４％，星網宇達（深：００２８２９）跌４﹒３％，亞星錨鏈

（滬：６０１８９０）挫４﹒５％，江航裝備（滬：６８８５８６）跌３﹒８％，航新科技

（深：３００４２４）升１３％，天海防務（深：３００００８）挫１１﹒５％，新余國科

（深：３００７２２）升８﹒３％，中天火箭（深：００３００９）升７﹒９％。



＊多地封控升級，旅遊股受挫＊



在晶片法案即將獲批之際，據外電引述消息人士報道，美國政府正考慮限制當地的半導體設

備製造商，向中國生產ＮＡＮＤ記憶晶片的製造商出口產品，以保護美國半導體行業。受影響的

包括近年急速發展、以低價出售芯片的中國ＮＡＮＤ生產商長江儲存。消息拖累半導體板塊開盤

一度急跌，但隨後快速反彈，目前板塊整體偏弱，個股分化，英飛特（深：３００５８２）瀉

７﹒９％，珈偉新能（深：３００３１７）跌７﹒６％，利亞德（深：３００２９６）跌

６﹒３％，力合微（滬：６８８５８９）跌６﹒１％，大港股份（深：００２０７７）漲停，亞

光科技（深：３００１２３）升８﹒７％，希荻微（滬：６８８１７３）升６﹒２％，北方華創

（深：００２３７１）升４﹒８％。

全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計宗數３７３宗，兩大旅遊省份新疆及海南疫情封控

升級，影響旅遊股表現，曲江文旅（滬：６００７０６）瀉７﹒９％，麗江股份

（深：００２０３３）跌７﹒１％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌７％，西域旅遊

（深：３００８５９）跌６﹒９％，西藏旅遊（滬：６００７４９）、西安旅遊

（深：０００６１０）跌６﹒８％。（ｅｙ）

